Hace poco más de dos semanas, Mariana Nannis protagonizó un fuerte escándalo al referirse en forma despectiva sobre el género de Sofía Bonelli, novia de Claudio Paul Caniggia, por ser una mujer trans. "Lo que te voy a decir te va a alterar... y no creo que lo puedas superar... todas tus cirugías no se pueden enumerar... pero lamento que la nuez no te la puedas operar!!! Larga el Photoshop y los filtros!!!", disparó polémica la mediática en sus redes sobre la joven pareja de su ex marido.

.

Además, en comunicación con "Los Ángeles de la Mañana" agregó más picante a la cuestión: "Mirá, se le ve la nuez. A mí me dijeron que en el 2013 se operó en Chile, cambio de sexo. Se la cortó. Por algo (Oscar) Ruggeri la llama La Cacho, eso se sabe en el ambiente".

Tras la muerte de Diego Maradona, la madre de Alex y Charlotte Caniggia volvió a recurrir a sus redes sociales para enviar un contundente mensaje al padre de sus hijos y apuntar contra Bonelli.

En una historia de Instagram, la rubia acusó a Caniggia de no participar del velatorio del ídolo del fútbol en la Casa Rosada por quedarse junto a su pareja. "No despediste a tu amigo, es una decepción. Preferiste quedarte con el traba, qué decepción", disparó sin filtro.

"'Estoy saliendo con un chabón...', dice la canción. A la mala vida y a la poca memoria le tenés devoción", cerró en la descripción de una mítica foto de Caniggia besando a Maradona durante un partido de Boca Juniors.