Luego de su brillante participación en "Pequeña Victoria", Mariana Genesio Peña esperaba ansiosa su debut en la pista del "Bailando" en 2020. Sin embargo, la pandemia de coronavirus frustró sus planes y debió esperar hasta este 2021 para ser parte de la nueva propuesta de Marcelo Tinelli: "ShowMatch - La Academia".

El 17 de mayo es la fecha confirmada para el esperado regreso del Cabezón en El Trece. Ante esta novedad, la artista publicó un reflexivo posteo donde le agradeció al conductor por la posibilidad de ser parte de la competencia y sorprendió al revelar uno de sus mayores deseos que ahora podrá cumplir.

"Y un día las puertas de 'Ritmo de la noche' se abrieron. Hoy es La Flia, hoy es 'La Academia'. Pero yo no puedo dejar de pensar que le estoy cumpliendo una fantasía más al gordito afeminado que vive adentro mío y que soñaba con ser una rubia famosa a lo Xuxa en 'Ritmo de la noche'", manifestó sincera. Para cerrar, agregó convencida: "Gracias Marcelo Tinelli por invitarme a jugar. Tengo muchas ilusiones y muchas ganas de darlo todo en la pista".

Por su parte, el presentador reaccionó a su publicación y le dejó un cálido comentario: "Me encanta tenerte en 'ShowMatch - La Academia' este año, querida Mariana. No sabía la historia de tu sueño de ser tipo una Xuxa. Me lo contás al aire".