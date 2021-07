El pasado 9 de julio fue la última emisión en Canal Trece de "Lo de Mariana", el ciclo televisivo de Mariana Fabbiani que levantaron por las bajas cifras de rating. Desde ese momento, la conductora de 46 años mostró su disconformidad en sus redes sociales y comunicó duros mensajes.

"Hay ciclos que duran más y otros que duran menos,️ y esta vez tocó así. Hay veces que por más que uno le ponga todo, las cosas no se dan. Y esta vez fue una de esas. Todos tirando para adelante, poniendo lo mejor y siempre con una sonrisa. Voy a extrañar a gente muy linda", escribió la presentadora semanas atrás.

Mientras que en otro posteo expresó al citar un fragmento de la escritora Alejandra Pizarnik: "Qué fácil callar, ser serena y objetiva con los seres que no me interesan verdaderamente, a cuyo amor o amistad no aspiro. Soy entonces calma, cautelosa, perfecta dueña de mí misma. Pero con los poquísimos seres que me interesan… Allí está la cuestión absurda: soy una convulsión, un grito, sangre aullando". A su vez, agregó en el epígrafe de la foto "te la dejo picando".

Ahora, la mamá de Máximo y Matilda, fruto de su romance con Mariano Chihade, decidió dejar atrás los problemas laborales y se dio un respiro. Mariana preparó las valijas y viajó con su padre a Corrientes para relajarse y despejarse de las preocupaciones.

"Me vine al campo con mi papá. Solos los dos. Mano a mano. ¡Toda una aventura! Es la primera vez que dejo a mis hijos más de tres días… Sí, ya sé lo que están pensando. ¡Pero no saben lo que me cuesta dejarlos!", declaró Fabbiani en su cuenta de Instagram luego de compartir una postal de escapada al campo.

"Igual me fui por cinco días. ¡Con lo que amo estar acá! Pero siempre tenía excusas. Que el programa diario… que el viaje es largo… que los chicos… ¡y acá estoy!", reveló la ex conductora de "El diario de Mariana".

Por último, manifestó: "Feliz, compartiendo la pasión de mi viejo, conociéndonos más aún y conectando con la naturaleza. Toda una experiencia personal y sensorial, que si les dan ganas, sigo compartiendo con ustedes. Besos desde Corrientes".