Mariana Fabbiani se despidió de "Mamushka" a principio de año y ahora, tras debutar con "Lo de Mariana" el 12 de abril pasado, volverá a decir adiós. El ciclo será levantado del aire el 9 de julio próximo y volverá a la grilla "Nosotros a la Mañana" con el Pollo Álvarez y Sandra Borghi.

A través de un posteo de Instagram, la conductora anunció: "Hola, les quiero contar algo que nos tiene a todos por acá un poco tristes, 'Lo de Mariana' termina el 9 de julio. Hay ciclos que duran más y otros que duran menos y esta vez tocó así. Hay veces que por más que uno le ponga todo las cosas no se dan. Y esta vez fue una de esas".

"Nos quedan unos días, así que hasta el final disfrutaremos y daremos lo mejor. Hay algo muy positivo que rescato de este programa y es el vínculo que se generó en el equipo. Todos tirando para adelante, poniendo lo mejor y siempre con una sonrisa. Voy a extrañar a gente muy linda con la que me encariñé en este tiempo pero ya vendrán nuevos proyectos", indicó la presentadora.

Y cerró: "Todo cambio es una oportunidad y de todo siempre aprendemos así que ¡gracias! ¡Se los quiere".

La palabra de Mercedes Ninci tras los rumores de levantamiento

Mientras crecían los rumores del final del ciclo, Mercedes Ninci, panelista del programa, emitió su opinión. "Me encanta el programa de Mariana. Tenemos un grupo bárbaro, amo hacer actualidad y el futuro no lo sabemos, yo voy todos los días con todas las ganas y todos hacemos lo mismo. La verdad es que me encanta haber vuelto a canal 13, yo cada vez que voy a un lugar me pongo la camiseta de ese lugar", arrancó la periodista en diálogo con Juan Etchegoyen por "Mitre Live".

.

"Nosotros no sabemos nada sobre el final del programa. Yo produzco desde temprano porque me gusta, traemos primicias a full y nos encanta hacer el programa. Estamos disfrutando hacer el programa así que no sé que va a pasar en el futuro, uno nunca sabe. Le estamos poniendo toda la onda, Mariana es muy profesional", manifestó.

"No sé si voy a estar viva mañana. Me pondría triste que termine el programa. El grupo es divino. Mandarina ya me había ofrecido estar con Ángel pero yo a la mañana estoy en Mitre. Mariana quería que esté en su programa y me autorizaron", cerró Ninci.