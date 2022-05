Desde que arribó a "El Hotel de los Famosos", Martín Salwe se convirtió en uno de los participantes más polémicos del certamen y varios de sus compañeros apuntaron contra él tras sus actitudes. Uno de ellos fue Leo García, quien lo acusó de homofóbico, de hacerle bullying y de tener actitudes machistas. El músico reafirmó sus dichos en " Intrusos" y Marian Farjat, a través de Twitter, se sumó a sus declaraciones al recordar una fuerte experiencia con el locutor.

"Tuve la oportunidad de conocer a Martín Salwe, coincidimos en una entrevista una vez hace como siete años. A él no lo conocía nadie en ese momento, estaba recién incursionando en los medios y ya era mi segundo Gran Hermano", contó la mediática sobre el exnotero de La Previa.

"Me acuerdo cuando terminamos me dijo de llevarme a mi casa y le dije que no, me tomaba un taxi. Insistió tanto que por cansancio le dije que si. Recuerdo que en todo el camino no paró de intentar besarme. O sea, desde el primer momento que subí al auto también me hacía chistes de mail gusto", continuó Farjat y con sus dichos Salwe suma una nueva acusación por parte de una famosa.

Al igual que Majo Martino, la influencer concluyó que Martín es "muy machista". "Siempre creyéndose mejor que el otro y haciéndome sentir mal. Fueron los diez minutos más largos de mi vida, cuando llegamos no me dejaba bajar del auto. Trabo los picos para que no lo haga y no entendía el 'no es no'. Después de eso me mandaba mensajes por todos lados", concluyó.

Mariana Farjat disparó contra el participante de "El Hotel de los Famosos".

