María Valenzuela pasó una buena temporada de verano con su obra "Ema y Victoria" junto a Sabrina Carballo. Sin embargo, había muchas especulaciones sobre su estado de salud, ya que tiene una delgadez extrema y causó preocupación en su entorno. Por esto mismo, acudió a sus redes sociales.

Si bien la actriz utilizó sus redes sociales para aclarar que su familia está con ella y no tiene problemas en sus relaciones con sus afectos, un nuevo video revela algunas cuestiones de su presente. A través de un video desgarrador, se sinceró sobre lo que padece cada vez que intenta alimentarse.

.

"Hace tres años, inicié un tratamiento odontológico para colocarme implantes. Con el tiempo me surgió un dolor tan grande que no puedo comer. El odontólogo se llama Manuel, por razones legales no puedo decir su apellido", comenzó con su relato. Además, agregó: "Manuel no está en Argentina, no puedo hacer nada porque no puedo notificarlo".

"Manuel, estoy pesando 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces. Suplico que des el nombre de tu aseguradora y este infierno se termina", explicó sobre su desgarrador presente. Con plena sinceridad, sumó: "Yo no me puedo morir ahora porque todavía me quedan cosas por hacer en este planeta".

"Te suplico que tengas piedad de mí", culminó María Valenzuela en su video. Además, minutos más tarde, publicó una historia de Instagram en el que brindó más detalles de lo que sufre. "Tengo muelas de vaca (lisas) que no me permite partir la carne. Como comida blanda pero masticar un bocado me lleva 20 minutos", comentó.

"El dolor y la angustia hace que abandone la comida. Pido el nombre de la aseguradora para recuperar algo del dinero que pagué y que este señor se niega a darme", agregó en su segunda publicación sobre el tema crítico.