Tras la cuarentena obligatoria que se decretó para evitar la propagación del coronavirus, los famosos de la farándula argentina buscan la manera de concientizar a miles de personas a través de sus redes sociales para que se queden en sus casas. Pero más allá de su mensaje reflexivo, intentan entretener a los demás como a ellos mismos.

Es por eso que María Genesio Peña decidió alborotar Instagram con una imagen muy ardiente. La actriz se mostró completamente desnuda desde el balcón de su departamento y lució unos guantes de latex negros junto a un barbijo: "Hace días que no me maquillo, no me peino, no uso químicos".

"Mi cuerpo es el planeta Tierra. Mi ropa es la humanidad", escribió la artista y acompañó sus palabras con los hashtags "Nudity" y "Yo Me Quedo en Casa". "De esta salimos juntos", manifestó.

Con poca ropa y mucha onda.

La publicación alcanzó en pocos minutos miles de corazones y comentarios. Sin embargo, algunos de ellos eran negativos y criticaban a la ex protagonista de "Pequeña Victoria". Es por eso que Genesio Peña decidió realizar un descargo en sus historias de Instagram.

"Dejen de romper las bol... con 'qué necesidad'", sostuvo. Y agregó convencida: "No, no hay ninguna necesidad. Me expreso de la manera que me sale y que se me canta. El decorado se calla".

¡Mirá todas las fotos de María Genesio Peña en cuarentena!

Se quedó en casa

Enfrentó las críticas en sus historias de Instagram

Afronta el quinto día de cuarenena obligatoria