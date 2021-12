Está claro que la separación de María Becerra y Rusherking fue una de las noticias de la semana, en especial por los condimentos que agregaron los protagonistas. Los tweets picantes que publicó la cantante y a los minutos borró, más la explicación del santiagueño y hasta la aparición de Agus Kogan como la tercera en discordia.

Sin embargo, los seguidores de los dos artistas están muy pendientes de lo que ocurre con ellos y hubo novedades en las últimas horas. La artista realizó un vivo de Instagram en el que aprovechó para cantar algunas canciones y revelar como pasa sus días después de la separación, aunque en ningún momento mencionó a su ahora ex novio.

.

María Becerra le cumplió el deseo a varios fanáticos de interpretar distintos temas ya que le pidieron en la caja de comentarios. Una de las cosas que más llamó la atención pasó desapercibido por muchos de sus seguidores. Mientras mostraba a sus gatitas y parte de su casa, mencionó que se realizaría un té.

"Me voy a hacer un té, ando con mucha ansiedad y tomo muchos té", comentó la cantante que tuvo un gran 2021 en el plano profesional. Además, expresó que no hay demasiada actividad en sus días ya que se tomó vacaciones después de cumplir con sus compromisos laborales. "Me voy a un lugar súper bonito, paradisíaco. Tengo la oportunidad de ir con mi familia. Tanto que hemos trabajado, ahora descanso", comentó sobre los proyectos que tiene a corto plazo.

Si bien no mencionó el destino, se estima que viajará a México a raíz de que ya tenía el recorrido pactado con Rusherking, pero no podrá tener su compañía. Poco a poco, la situación parece acomodarse para Becerra, en especial después de revelar que la relación con su colega había llegado a su fin después de ver a Camilo en el Luna Park.