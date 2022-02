María Becerra vive un momento inmejorable desde lo laboral. Durante el verano, aprovechó para presentarse en distintos escenarios y siempre hubo milles de personas esperando por ella. Además, sus canciones son de las más escuchadas en Spotify a nivel nacional, algo que la catapulta en los rankings.

Sin embargo, durante las últimas semanas atravesó una triste situación a raíz de su separación de Rusherking. La pareja llegó a su final luego de que ella descubriera que el cantante había estado con otra chica durante un tiempo que pasaron separados. Todo indica que esa historia quedó atrás y ya está interesada en otra celebridad.

.

Gracias a algunos movimientos que se observaron en su cuenta de Instagram, comenzaron los rumores de romance entre María Becerra y Marc Bartra, jugador del Real Betis de España. Lo cierto es que ambos se siguen y llevan tiempo dando like a cada publicación que surge de cada uno.

Marc Bartra sería el nuevo interés amoroso de María Becerra.

Claro que el deportista vive en Europa y eso podría complicar su relación, aunque ella planea grandes giras a nivel mundial durante 2022 para llevar sus canciones al viejo continente. Allí podría surgir un encuentro, si es que todavía no ocurrió.

Mientras tanto, la cantante le deja algunos me gusta en Twitter, por lo que no oculta su interés en el ex integrante de la Selección de España. Un detalle curioso es que Barta compartió equipo con Lionel Messi cuando ambos estaban en Barcelona.