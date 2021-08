María Becerra vive un gran presente desde que comenzó su carrera musical. A tres semanas del lanzamiento de “Mi debilidad”, la canción ya acumula más de 18 millones de vistas en Youtube. Lejos de conformarse, trabaja en nuevos proyectos.

La cantidad de tareas que le demanda su momento hace que no pase tanto tiempo en las redes sociales. Esto llamó la atención de algunos de sus seguidores que reclamaron su presencia. Lejos de esquivar el pedido de sus fans, grabó una serie de historias para aclarar lo ocurrido.

.

La cantante desdramatizó la situación con su estilo: “No me odien ni me reclamen que no subo cosas. Anduve medio desaparecida porque… ¡Estoy trabajando, che!”. Hace pocas horas, se publicó su colaboración para Lit Killah, quien estrenó su nuevo disco, con una canción llamada “En la oscuridad”.

“Cuando desaparezco así de la nada sepan que es porque estoy ensayando muchísimo, de lunes a lunes. Se vienen épocas del mundo trabajo por suerte”, detalló en su cuenta de Instagram. Además, calmó las aguas sobre algunos rumores que había a su alrededor. “No se preocupen, no piensen que estoy estresada. Lo estoy disfrutando mucho y estoy siendo muy feliz”, mencionó.

Por último, mencionó que también se cortó el flequillo en uno de los descansos que tuvo. Si bien se mostró arrepentida por hacerlo, bromeó con su nuevo look en lo que parece un estudio de grabación.

¡Mirá el descargo de María Becerra en Instagram!