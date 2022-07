Hace tan solo unos días, muchos quedaron sorprendidos ante las durísimas declaraciones de Leo García, el cantante y ex participante de "El Hotel de los Famosos", contra Tini Stoessel en sus redes sociales.

"La Tini diciendo 'mijente', nena saliste de cuna de oro, estás ahí por tu viejo y tu música es de pendeja despechada que lo único que piensa es con quien estará el tóxico de tu chongo", criticó el artista sobre los temas de sus canciones.

Sin quedarse atrás y sincera como siempre, María Becerra defendió a su amiga, con quien lanzó el tema "Miénteme", y le dijo de todo al cantautor: “Si no tenés talento, si no tenés disciplina, eso no se mantiene. Tini es la mejor persona que he conocido en la industria, buena, generosa, dando la oportunidad a otros artistas, es talentosísima, canta, baila, compone y es dedicada a su trabajo como nadie. El éxito que ella tiene lo tiene completamente merecido”.

María Becerra elogió a Tini Stoessel tras los dichos de Leo García.

“La gran mayoría de nosotros somos muy dedicados. La mayoría componemos nuestras canciones y yo con 22 años puedo componer un hit mundial. No te voy a aceptar que alguien venga y lo desvalorice porque habla de despecho”, reflexionó.

.

Entonces, la ex de Rusherking se refirió a las temáticas desconocidas que recorren al crear temas: “Hay canciones que hablan de cosas tremendas y por ahí andan. Nosotros tenemos la responsabilidad de que somos gente que influimos muchísimo en jóvenes y adolescentes, y teniendo la edad que tenemos cargamos con esa responsabilidad”

Y cerró contundente en la conferencia de prensa que dio en Santiago del Estero por su concierto por el Día del Amigo: “Andamos trabajando 24 por 7, componemos las canciones y creo que la rompemos, llevamos el nombre del país en alto, trabajando y si a él le molesta, habla de despecho y que no escuche la música”.

