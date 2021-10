"El Tigre Verón" estrenó su segunda temporada, que ya está disponible en Flow y emitirá un capítulo cada domingo por El Trece. Sin embargo, no todo fue alegría para el elenco ya que Marco Antonio Caponi apuntó contra Adrián Suar y Polka por el trato que recibieron durante la pandemia del Coronavirus.

El actor que interpreta a Fabito en la tira sorprendió al realizar un post en su cuenta de Instagram para contar su verdad. A comienzos del 2021, Julio César Chávez habló sobre su salida pero se mostró desinteresado y le quitó relevancia a la participación de su colega, por lo que decidió salir del silencio.

.

“Con la verdad no ofendo ni temo. Utilicen sus poderosos medios para armar una verdad que no es”, comienza el relato que incluye varias páginas en su perfil. Caponi se expresó sobre su salida de la tira que no contará con su presencia hasta el final de la temporada, tal como estaba planificado: “Yo no me fui, Polka dio por finalizado los contratos”.

Además, criticó con dureza el modo en el que se desvincularon de parte del elenco de la tira: “¿Se podría hacer eso en plena pandemia? No. Nos presionaron a salir y con las condiciones que ellos planteaban. Se rescindieron los contratos disfrazándolos de desvinculaciones de mutuo acuerdo”. Cabe recordar que estaba vigente el decreto que prohibía los despidos a raíz de la pandemia de Coronavirus.

“Ofreciendo el 15 % de la deuda y llegamos al 70% de los que nos debían, en cómodas cuotas”, explicó Caponi contra la productora que lleva adelante la tira. Por último, culminó su descargo diferenciándose de otros integrantes de "El Tigre Verón": “Estoy contento de no ser cómplice del silencio y sobre todo de o haber avalado con mi decisión, un acto deshumanizante de un grupo empresarial que se valió de la pandemia para reducir sus costos laborales”.