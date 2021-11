Ayer por la tarde miles de personas y organizaciones se congregaron en el centro porteño para festejar la 30ª edición de la Marcha del Orgullo en nuestro país. En un clima distendido de alegría, color, shows de lasers y música, Nazarena Vélez fue una de las figuras que dio el presente en la masiva movilización.

La actriz, abierta al amor sin etiquetas, participó de la jornada histórica como reina de la carroza del colectivo EnRedadas. Pasadas las 15hs la madre de Barbie Vélez llegó a la Plaza de Mayo con su novio Santiago Caamaño, para acompañar al grupo de más de 600 mujeres lesbianas. "Decidí venir para acompañarlas porque desde hace seis años hacen mucho por los derechos y además son colaboradoras fervientes ante la necesidad de los más necesitados", comentó Vélez.

Luego de sacarse fotos con varias de las personas que se juntaron a festejar el amor libre, la productora expresó emocionada: “Me encanta tener una vida sin diferencias, no solo en el amor, sino también en el trabajo. Existían esas diferencias antes, algunas siguen con una cuota de estupidez, pero no tanto y me hace muy feliz”.

Gabriela Sandoval, la organizadora del grupo, manifestó su agradecimiento a Nazarena y a los demás famosos que concurrieron al evento de forma desinteresada a aportar su granito de arena en la lucha de derechos para la comunidad LGTBIQ+.

