De vacaciones y arrancando con todo el Año Nuevo, Marcelo Tinelli se animó a responder 20 preguntas de sus seguidores a través de las historias de Instagram. Aunque, lo más sorprendente es que el conductor del " Súper Bailando" respondió a consultas que llamaron la atención de todos.

No obstante, la revelación más llamativa en sus historias es sobre un posible casamiento con su pareja, Guillermina Valdés, con quien tiene un hijo en común. "Queremos casamiento con Guille. ¡Saludos desde Comodoro Rivadavia!", le comentó uno de los usuarios que tuvo la suerte de hacerle una de las preguntas. Y él no dudó con su respuesta: "Por ahí te sorprendemos en un futuro no muy lejano". Entonces, ¿este año preparamos el arroz?

La respuesta de Marcelo Tinelli sobre una posible boda con Guillermina Valdés.

El empresario también habló sobre " ShowMatch" y sus nuevos proyectos; la relación con el novio de su hija Micaela, "Licha" López; y sobre la posibilidad de ser padre de nuevo e incluso de convertirse en abuelo. Además, reveló qué piensa sobre la idea de postularse a Presidente de la Nación.