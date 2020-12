En pleno verano, Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés disfrutan de su familia ensamblada. A través de las redes, los tortolitos muestran imágenes de su día a día rodeados de sus respectivos hijos.

En esta oportunidad, la empresaria compartió una tierna y romántica postal junto al conductor en la que se los ve abrazados y bajo el sol radiante. "Little coffee (pequeño café). No me digan que es rara...el (emoji de sol) nos daba por la mitad", comentó junto a la imagen y aclaró que la foto fue tomada por su hijo mayor Dante, fruto de su ex relación con Sebastián Ortega.

.

A los pocos minutos, la dulce publicación cosechó más de 29 mil "Me Gusta" y cientos de comentarios de los usuarios que halagaban a los tortolitos: "Amo esta pareja", "Hermosos", "Bellos".