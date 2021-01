Marcelo Tinelli tiene una familia ensamblada muy numerosa. Sus cinco hijos, Mica y Cande, fruto de su relación con Soledad Aquino; Francisco y Juana, quienes son hijos del conductor y Paula Robles; y el más pequeño del clan, Lorenzo, el cuál tiene tres hermanos más de parte de su mamá, Guillermina Valdés, Paloma, Dante y Helena Ortega. Sin embargo, el conductor de "ShowMatch" reveló que quiere agrandar la familia aún más.

En un íntimo ping pong de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, en la que cuenta con más de 8.1 millones de seguidores, se refirió a su continuidad en el reality de El Trece, a la vacuna contra el coronavirus...¡y a sus ganas de convertirse en abuelo!

La gran familia ensamblada de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés.

"¿Te gustaría ser abuelo?", le preguntó un usuario al presidente de San Lorenzo. Muy concreto, Tinelli admitió: “Me encantaría ser abuelo”.

La revelación de Marcelo Tinelli sobre sus ganas de convertirse en abuelo.

Hace tan solo unos meses, el conductor habló de su deseo con Ángel de Brito y brindó una respuesta similar a la actual: “Hoy sí, la verdad que antes no. Yo quiero ser abuelo, estaría feliz, orgulloso y me muero de amor por ser abuelo. Ahora, vos me lo decías antes de tenerlo a Lorenzo, y yo te decía ‘no’. Lorenzo me puso en lugar donde hoy digo que sí, antes sentía que me daba el nono”.

“Las chicas están ahí (en referencia a sus hijas Micaela y Candelaria) pero yo hablo con gente que sabe, siente y percibe que muy pronto voy a ser abuelo, así que voy a creer en eso”, manifestó en diálogo con el periodista.