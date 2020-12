Después del fallecimiento de Diego Maradona, Marcelo Tinelli decidió despedir a su amigo e ídolo en las redes. El conductor compartió una tierna imagen "vintage" en la que dijo jugar al fútbol con el Diez y rápidamente se hizo viral cuando un usuario lo acusó de robarse su recuerdo.

"Parque Chacabuco. Año 1973. Yo jugaba en San Telmo. Me dijeron que en Los Cebollitas (Arg.Jrs), había uno que le decían Pelusa y jugaba muy bien. Se quedaron cortos. Ese partido lo perdimos 3/1 y fue mi primer encuentro con Diego", comenzó la figura en Instagram.

Diego Maradona y Marcelo Tinelli

Tras la acusación, el presentador aclaró: "Esta foto me la mandó mi amigo el Chino Báez, que jugaba conmigo, y me decía que era yo. Yo sentí lo mismo. Hoy aparece alguien que dice que esta foto era él. Qué lío por Dios jajaja".

"Si era otro, seguro mis amigos de San Telmo y yo nos equivocamos al verla, pero siempre recordaremos ese partido que jugamos, ese final entre algunas piñas, y esos dos grandes encuentros contra los Cebollitas de Francisco Cornejo", explicó Tinelli cuando un usuario llamado Omar lo "escrachó".

"El del 73 que perdimos por 2 y el del 74 en cancha de Racing, donde nos bailaron y nos comimos 7, con una genial actuación por TV de Dieguito. Hasta siempre Diego", terminó al contar detalles sobre los partidos que sí jugó contra el Diez.

Sin dudar, el usuario le llamó la atención a Tinelli y explicó por qué estaba seguro de que era él en la fotografía: "Ese no sos vos. SOY YO. No me robes ese recuerdo. Año 1973. Revista El Gráfico. Título de la nota ´esos pibes la rompen´".

El comentario del usuario que denunció a Tinelli en las redes por robo