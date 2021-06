Marcelo Tinelli sorprendió en las redes al mostrar un video en el que, tras perder una apuesta con el ex jugador chileno Iván Zamorano, tuvo que comer alimento para perros.

El primer partido que disputó Argentina en la Copa América 2021 fue contra Chile, y por ello el conductor apostó con Zamorano por la fe que cada uno tenía por su seleccionado. A través de las redes Tinelli desafió a "Bam Bam" a tatuarse su cara en caso de que Argentina ganara el partido.

"Bam Bam... Argentina - Chile. Si gana Argentina, ¿te tatuás mi cara en tu espalda? ¿Aceptás el desafío?", lo apuró Marcelo. En respuesta, el deportista le dio que si Chile se llevaba los tres puntos, él tendría que comer la comida de sus perros.

Como todos saben, el partido finalizó en empate, pero Marcelo tuvo que cumplir su parte por haber sobrado la situación. "Sí, me la recontra banco. Desafío aceptado y te doy el empate, de lo bueno que soy", le dijo.

"Me quiero matar, no pensé que iba a llegar este momento. Te banco, Bam Bam, pero no puedo creer que tenga que hacer esto", dijo con el alimento sobre la mesa y cara de preocupación.

"Lo único que me salva es que la bolsa tiene los colores de San Lorenzo. Me acerco y ya me da arcadas el olor", se queja. Finalmente agarra una cuchara y prueba el alimento.

"Desafío cumplido. Me tenes que dar la revancha después de esto", cerró Tinelli con cara de asco.

Mirá el video de Marcelo Tinelli comiendo alimento para perros