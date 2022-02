Trabajaron casi veinte años juntos y parecían una dupla profesional y personal asentada, con lealtad y códigos. Pero nada de eso parece haber quedado entre Jorge Rial y Marcela Tauro. La histórica panelista se había ido de " Intrusos" en mayo de 2020, pocas semanas antes de que el propio conductor dejara su programa.

Discutieron fuerte al aire luego que Rial intentara forzar a su compañera a que revelara una fuente de información relacionada con las acusaciones sobre Rubén Mulhberger.

Luego de eso, la periodista no regresó al ciclo chimentero hasta este verano, en la "nueva gestión" post-Rial y post-Lussich- Pallares, ahora a cargo de Flor de la V. El jueves, Tauro contó, primero sin nombrarlo, que su ex jefe se había peleado a los gritos con Elizabeth Vernaci en los pasillos que comparten Radio 10 y Radio Pop.

Polémica entre Vernaci y Rial.

"Ella le dijo fracasado, for..., pelotà. Tuvieron que separarlos. Estaba también Elio Rossi", contó Marcela al aire. A esto, Jorge reaccionó con un duro comentario. "No me molesta la mala información. Lo que me molesta es que la diga alguien con graves problemas de dicción y una pelea perdida con la lengua española. Después, todo bien", disparó en Twitter.

Pero la panelista no se quedó atrás. "Siempre discriminando a las mujeres del medio, tu manera de defenderte. Prefiero tener problemas de dicción y no los tuyos, JR", sentenció desde su cuenta de Instagram.