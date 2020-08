Una de las personalidades de la farándula argentina con más experiencia en el ambiente de la movida tropical es Marcela Baños y desde su costado más crítico cuestionó la última presentación de Lola Latorre en el " Cantando 2020".

La joven mediática interpretó junto a Lucas Spadafora el hit de El Polaco, "Deja de llorar". Pero su canto no logró cautivar a la histórica conductora de "Pasión de sábado" quien expresó una dura devolución a través de sus redes sociales.

"¿¡Y la cumbia!?", se preguntó la presentadora en su cuenta de Twitter al mismo tiempo que la joven mediática desplegaba su performance sobre la pista.

Muy dura.

Minutos después, Baños quiso explicar su fuerte expresión contra la hija de Yanina Latorre y manifestó: "Para mí porque la escuché mil veces cantada por El Pola... algunos temas cuesta escucharlos en otros".

A la hora de recibir el puntaje del jurado, Nacha Guevara también se mostró disconforme con la actuación de la joven pareja. "Es algo muy difícil para ustedes, por cómo están formados, la educación que tienen y porque no tienen calle", disparó la artista.

La crítica de Marcela Baños a Lola Latorre.

La drástica decisión de Lola Latorre

El debut de Lola Latorre en la música a partir de su participación en el certamen del " Cantando 2020" fue muy criticado. A través de las redes sociales, la joven recibió varios comentarios negativos acerca de sus interpretaciones.

Después de la desafortunada reacción de Marcela Baños por su despliegue en el ritmo de cumbia y tras fuertes cuestionamientos, la influencer de 19 años tomó la drástica decisión de cerrar su cuenta de Twitter.

.

"Quería contarles que voy a cerrar Twitter, por lo menos por un tiempo. En estos momentos donde estamos aprendiendo e intentando es muy doloroso recibir comentarios tan agresivos y violentos de tantas personas", reveló en la tarde de este jueves.

En ese sentido reconoció: "Creo que todavía no soy suficientemente fuerte para bancarme todas las críticas que me desmotivan a seguir para adelante. Gracias a todos los que me dan su apoyo, lxs quiero".

Lola Latorre cerró su cuenta de Twitter.

Para cerrar su descargo destacó el trabajo en equipo junto a su compañero Lucas Spadafora y aseguró: "Somos muy educados, escuchamos todo lo que nos dicen, nos divertimos y sobre todo nos rompemos el lomo para aprender y hacer todo lo que nos corrigen".

"No somos cantantes, pero estamos dispuestos a seguir intentándolo. Decido esto para poder concentrarme 100 por ciento en crecer", manifestó en su último posteo en la red social.

Se despidió de las redes.