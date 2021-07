La semana de Mar Tarrés parecía terminar de buena manera en “Showmatch: La Academia”. Su rendimiento en el ritmo “Disco” fue bueno y cosechó los puntos necesarios para seguir en carrera pero un escándalo se desató de manera inesperada. Durante la revelación del puntaje secreto, tuvo un cruce de palabras con Judith Kovalovsky, su coach.

Según la modelo, la integrante de su propio coach filtra información a la prensa en su contra y muchas de las noticias que surgen no son ciertas. “¿Quién sale a contar que yo lloré? Porque cuando lloré y hablé con ellos, hablé de mi papá, de mi familia, de que extraño. ¿Quién me salió a traicionar? Porque acá las paredes no hablan”, comentó Tarrés.

.

La situación parece lejos de llegar a un punto de común. La participante de “Showmatch: La Academia” utilizó sus historias de Instagram para desarrollar su enojo. “Si supieran que ella lo sacó y lo dejó sin trabajo a mi ex bailarín Iván. Si supieran que quiso dejar a pibes humildes sin trabajo, los que bailaron conmigo el shuffle”, comenzó la modelo. “Salió a decir que llegué dos horas tarde para hacerme quedar mal con la producción seguramente para hacerme perder el trabajo como lo hizo con otros”, continuó Tarrés a raíz de la polémica generada.

El descargo de Mar Tarrés en su cuenta de Instagram

La salteña se expresó en varias historias en las que se puede apreciar su malestar. “A las dos semanas de trabajar con ella me di cuenta de cómo era y no me animé a hablar porque era y es tanto mi agradecimiento a que Marcelo me haya tenido en cuenta para su programa que me hacia la tonta mientras seguía aguantando su maltrato”, sentenció sobre su coach.

Además, recordó la situación que vivió cuando Iván Vivas, su primer bailarín, fue expulsado del programa. “Los medios salieron a decir que seguro yo lo había sacado y ella se hizo la boluda mientras todos me mataban a mí. Yo lloraba por lo que los medios me acusaban y me tenía que callar para no perder mi lugar en el programa”, recordó.

Finalmente, se respetó el deseo de la participante del ciclo que conduce Marcelo Tinelli. Según lo publicado por Ángel De Brito en su cuenta de Twitter, Kovalovsky fue apartada del equipo de trabajo y no tiene actividad en “La Academia” por el momento.