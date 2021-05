Marcelo Tinelli inauguró la pista de " ShowMatch" con el debut de algunas figuras en la competencia de " La Academia". El primer desafío del reality de El Trece fue el "Cubo al cuadrado", en el que el baile y las acrobacias se combinan. Cachete Sierra, Julieta Naír Calvo, Romina Ricci y Mar Tarrés fueron los elegidos para lucirse por primera vez. Sin embargo, la influencer de body positivity tuvo un polémico arranque frente a las cámaras.

Después de bailar junto a su compañero, Pampita y Jimena Barón dieron sus respectivas devoluciones, destacando el trabajo de la modelo pero remarcando el duro entrenamiento que tenían por delante. No obstante, el conductor interrumpió al jurado y quiso saber sobre la vida romántica de Tarrés, separada hace unas semanas de su ex pareja.

El terrible comienzo de Mar Tarres en " ShowMatch: La Academia".

Mar aprovechó para revelar que estaba enamorada de un amigo "más viejo" de Tinelli. Tirando al azar, el presentador descubrió que estaba hablando de Adrián Suar. Ante la sorpresa de todos en el estudio, la modelo lanzó una polémica frase: "Yo quiero un judío con plata. Porque los judíos ahorran, tienen plata ahora, ¿entendés?".

Inmediatamente, Mar fue criticada por miles de televidentes a través de las redes sociales. Hasta la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas ( DAIA) salió a repudiar sus declaraciones .

La modelo plus size fue repudiada por miles de usuarios en las redes.

Por esto, Tarrés decidió realizar un descargo en su cuenta personal de Instagram para explicar lo sucedido. Luego, se arrepintió de lo dicho y lo borró: "Voy a hablar de lo de judío con plata porque la gente se escandaliza por todo y hablé con varios amigos judíos anoche y les pregunté ´¿Es discriminatorio decir judío con plata?´, porque sinceramente para mí era algo bien, un halago. Pero ahora decís la palabra judío y salen con ´Ay, estás discriminando´".

"Chicos, busquen en el diccionario la palabra judío. Es el gentilicio de gente que nació o desciende de la comunidad judía y todos esos lugares, que es como decir turcos, árabes o católicos si lo querés comparar con otra religión. Jamás mi intención fue discriminar. Perdón si algún judío se sintió discriminado", expresó.

Además, la referente del body positivity se refirió a una charla privada con su coach para alivianar el sentido de la palabra judío: "Siempre hablando con mi coach nos reíamos porque ella sale con un judío y me decía ´Te tenés que buscar un judío con plata´, referido a que mi ex pareja me estafó. Entonces de ahí empezamos a joder con nunca más enamorarse de ´un seco´ porque me va a volver a estafar. Todo es broma. Por ahí mañana me enamoro del más ´seco´ de Argentina".

"Creo que la gente se toma todo con mucha susceptibilidad, y así que mucha gente me dijo ´Ay, vos dijiste judío con plata´. Para mí no es un insulto. Si alguien se sintió ofendido, de verdad, le pido mil disculpas y no lo voy a volver a decir, pero hay gente que me dijo ´Vos que sos gorda y cuando te dicen gorda te enojás´. Yo no me enojo", cerró Mar Tarrés en sus redes sociales.