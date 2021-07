Durante su paso por " ShowMatch: La Academia", Mar Tarrés estuvo en el medio de la polémica por varios temas. Primero hizo un insólito comentario sobre la comunidad judía. Después fue muy criticada por referirse a su guía de canto Miranda, que es una mujer trans, como hombre. Su disputa con su ex coach, Judith Kovalosky, también estuvo en boca de todos y concluyó con su renuncia y posterior reincorporación al reality por pedido propio.

Sin embargo, la instagrammer de talla grande fue duramente repudiada en las redes sociales por compartir un meme para burlarse de su propio peso para el futuro ritmo en la competencia, el baile del caño.

La participante de " La Academia" quedó sorprendida por las críticas a su chiste.

“En los estudios de La Flia, preparando los caños para Mar Tarrés”, se lee en la publicación en la que se pueden ver varias tuberías gigantes de color verde y hace alusión a que debido a su peso debe tener un caño muy grande para sostenerla. "Jajaja se viene el caño y ya nos vamos preparando", escribió Tarrés para acompañar el posteo.

.

A pesar de que a la modelo de talla grande le pareció un chiste, varios usuarios se mostraron indignados por la publicación de la mediática: “Cuando la discriminación no molesta...”, “¿No te duele eso? No sé si da para reírse”, “Qué desilusión, pensé que tenías más dignidad”, “Pedís que trabajemos para ser una sociedad más justa e inclusiva pero no colaborás”, “Si se burlan de la gordura está mal, pero si te pagan por ello no” y “No me parece gracioso".

La insólita publicación de Mar Tarrés para bromear con su peso.

Ante las críticas que recibió, Tarrés le contestó a los internautas: “Chicas paren. ¡Un poco de humor! Esto no me afecta en absoluto, me dijeron cosas peores. Nos volvimos la sociedad de cristal a la que no se le puede decir nada”.