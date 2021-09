En los últimos días, More Rial reveló que se sometió a una serie de cirugías estéticas que incluyeron retoques en la panza, glúteos, brazos y piernas. Al respecto, Mar Tarrés ironizó acerca de su actitud y compartió un fuerte descargo en su contra.

La enemistad entre la ex participante de "ShowMatch: La Academia" y la hija de Jorge Rial viene desde hace tiempo, cuando la joven acusó a la emprendedora de "hacer apología de la obesidad". Incluso Tarrés aseguró que More le ofreció hacer un negocio juntas, pero que no le terminaba de cerrar la idea.

Mirá el video de More Rial sobre sus cirugías estéticas

A través de una historia de Instagram, la comediante oriunda de Salta cargó contra la influencer sin piedad: "Qué lástima que te operaste el estómago y no el cerebro, eso no tiene arreglo".

"Ser gorda y comerme una hamburguesa o un rabanito no es hacer apología de la obesidad. Es simplemente ser yo y no tengo que esconderme para comer como ya lo hice tantos años, comer con miedo y vergüenza como si hubiera matado a alguien", reflexionó.

Además, consideró: "Lo que yo elijo comer o no no es tu problema y no tengo que darte explicaciones. Mi salud y mi cuerpo son mi problema. Vos preocupate por tu cuerpo". Y la desafió a mostrar sus "estudios ginecológicos, de sangre, radiografías, y del psicólogo, que eso también es salud".

"¿Creés que en nombre de la salud podés defenestrarme? Acá nadie levanta banderas diciendo que ser gordo es bueno o malo". Sentenció y al mismo tiempo que "ser gordo te toca o no te toca, no es una elección".

"Vos elegiste operarte, te felicito. Ojalá lo mantengas y no caigas en el 95 por ciento de los que vuelven a engordar porque ahí te voy a refregar tus palabras hirientes y maliciosas por la cara", cerró Tarrés picante contra More.