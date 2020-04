Continúa el escándalo tras la salida de Érica Rivas de " Casados con Hijos". La obra que se postergó para el próximo verano, sufrió una baja importante y ya estarían buscando la persona que ocupará su lugar.

Según contó la actriz, la producción decidió sacarla del proyecto y en las últimas horas, "Intrusos" contó los motivos de la misma para finalmente no contratarla.

Una de las razones, que explicó Rodrigo Lussich, fue porque Érica quería sumar a Malena Pichot para que escriba chistes feministas. "Le dijeron que es un formato vendido de Sony, que está autorizada determinada cantidad de gente, que los guionistas son Diego Alarcón y Axel Kustchevasky, y que Malena no podía entrar", agregó el periodista.

Tras la repercusión que tomó la noticia, la guionista recogió el guante y se refirió al tema en su cuenta de Twitter: "Aclaro, por lo mencionado en Intrusos, que nunca tuve nada que ver con Casados con hijos. Nunca fui consultada en ningún momento por nada y sobre nada. Y jamás me hubiera involucrado para modificar un proyecto con tantos años de éxito".

"Ya que me han metido en este tema sin ton ni son, aclaro que para mí, Casados con hijos no puede ni debe modificarse de ninguna manera. Y como guionista, me parece -incluso- una falta de respeto inmensa meterse en un proyecto de tantos años a decir qué hay que hacer y qué no", concluyó tajante.