La polémica comenzó cuando Malena Pichot escribió en Twitter: “En mi lápida dirá ‘por siempre refe'”. A su vez compartió dos imágenes, una propia de su show por streaming "Leonor" y otra de la influencer española Victoria Martín, apodada Living postureo. Ambos parecen ser contenidos inspirados en María Antonieta.

Para continuar demostrando su punto, la tuitera destacó que la europea la sigue en la red social, por lo que seguramente vio su contenido: "¡Ey! Que esta española @LivingPostureo me siga en Twiter no significa que me haya visto dos meses posteando este contenido....".

Ey! que está española @LivingPostureo me siga en tuiter no significa que me haya visto dos meses posteando este contenido.... �� https://t.co/sZL4EXVZKD — malena pichot (@malepichot) October 19, 2020

“Esta mañana, al levantarme, me he encontrado con una acusación por parte de @malepichot que considero MUY GRAVE hacia mí y hacia mi trabajo, que por supuesto niego y condeno, y os explico a continuación”, se defendió la española.

Esta mañana, al levantarme, me he encontrado con una acusación por parte de @malepichot que considero MUY GRAVE hacia mí y hacia mi trabajo, que por supuesto niego y condeno, y os explico a continuación. — Living Postureo (@LivingPostureo) October 19, 2020



.

"Como algunas y algunos sabéis, trabajo en el programa 'Este es el mood', de Badoo. En verano, me propusieron protagonizar un consultorio en el que interpreto el papel de una reina del siglo XVIII y donde respondo a preguntas del público. Pues bien, el primer vídeo de Malena se publicó el 4 de septiembre. El mismo día en que me hice estas pruebas de peluquería y vestuario. A las 11 de la mañana hora española, 6 de la mañana en Argentina", refutó la influencer.

Pues bien, el primer vídeo de Malena se publicó el 4 de septiembre. El mismo día en que me hice estas pruebas de peluquería y vestuario. A las 11 de la mañana hora española, 6 de la mañana en Argentina. pic.twitter.com/UAltzBU21C — Living Postureo (@LivingPostureo) October 19, 2020

Después de dar sus explicaciones, Martín disparó contra Pichot: “Me has insultado y atacado directamente a mí como creadora, a la productora y a la marca, sin tener razón. Y eso me duele: Pero creo que lo que más me duele es que venga de ti. Promulgadora feminista de la que tanto he aprendido y con la que tanto he disfrutado. Ojalá apelar a la sororidad ahora. Ojalá me hubieras escrito para preguntar”.

Pero creo que lo que más me duele es que venga de ti. Promulgadora feminista de la que tanto he aprendido y con la que tanto he disfrutado. Ojalá apelar a la sororidad ahora. Ojalá me hubieras escrito para preguntar. — Living Postureo (@LivingPostureo) October 19, 2020

.

" No sé si a estas alturas queda alguna duda. Tampoco sé si estoy haciendo bien y si con esto magnifico un problema que quizá no haya trascendido tanto. Aclaro que no solo no he copiado un contenido en mi vida. Escribo seis guiones a la semana. Me mato por generar contenido original con el que la gente disfrute y con el que ganarme el pan. Y me duele que me acusen de tomar el camino fácil e indigno que no he elegido ni elegiré", manifestó la guionista.

Aclaro que no solo no he copiado un contenido en mi vida. Escribo seis guiones a la semana. Me mato por generar contenido original con el que la gente disfrute y con el que ganarme el pan. Y me duele que me acusen de tomar el camino fácil e indigno que no he elegido ni elegiré. — Living Postureo (@LivingPostureo) October 19, 2020

.

Pichot no tardó en contestar y afirmó que Living Postureo nunca respondió a un mensaje de Instagram: "Te escribí en Instagram, no me respondiste. Tranquila hermana la de los euros sos vos, la del primer mundo sos vos. Venís ganando hace siglos. Beso y mucha suerte".

"Increíble casualidad el detalle del asistente, podría haber sido una amiga, una sirvienta, una anciana. Increíble casualidad el cambio de cámara para hacer aclaraciones. Increíble casualidad que haya sido un mes después. INCREÍBLE casualidad una noble respondiendo mensajes", agregó la feminista.

Increíble casualidad el detalle del asistente, podría haber sido una amiga, una sirvienta, una anciana. Increíble casualidad el cambio de cámara para hacer aclaraciones. Increíble casualidad que haya sido un mes después. INCREÍBLE casualidad una noble respondiendo mensajes — malena pichot (@malepichot) October 19, 2020

La estrella de "Cualca" terminó al agregar: "Recuérdenme no meterme con influencers del primer mundo bancadas por multinacionales y sus ejércitos de bots. Gracias. Encima la tengo que leer diciéndome que le falte el respeto a la productora y a la marca. Me cago en la mierda LA MARCAAAAAAAA.

Encima la tengo que leer diciéndome que le falte el respeto a la productora y a la marca. Me cago en la mierda LA MARCAAAAAAAA — malena pichot (@malepichot) October 19, 2020

¡Mirá el video de Malena Pichot!