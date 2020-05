Malena Narvay se metió en el escándalo que envuelve a la maquina para la piel de la marca Nuskin. A través de su cuenta de Twitter, la actriz contó que la utilizó una semana pero que luego se enteró que se trataba de una estafa y dejó de usarla.

"Quiero aclarar por lo de las máquinas de la piel: estuve una semana ahí. La persona que me metió era de confianza y confié porque cuando lo usé la piel se sentía suave entonces lo creí. Mis seguidos me avisaron que era una estafa e investigué. Por eso dejé de publicar y borré todo", contó con total sinceridad la ex novia de Julián Serrano.

Luego, la joven contó que se sintió defraudada cuando se enteró de lo que había detrás del producto "milagroso" para el rostro. "De hecho me enojé bastante cuando me enteré. Al parecer el producto no sirve. No quise cobrar nada de esta acción en redes y devolví el producto", escribió.

A comparación de defenderla como hicieron otras famosas, Malena brindó su experiencia para generar conciencia: "Me parece importante avisar porque si bien sólo estuve días igualmente estuve y es importante que lo sepan".