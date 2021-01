Malena Narvay anunció que se realizó el test y le dio COVID-19 positivo. A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz le escribió a sus miles de seguidores: "Les cuento, tengo coronavirus y la estoy pasando demasiado mal, tengo síntomas muy fuertes. Hasta que no te pasa a vos no sabés lo feo que puede llegar a ser. Hace días no puedo levantarme, creo que nunca me sentí así en toda mi vida, de verdad es un espanto. Cuídense, porfa".

Junto a este mensaje, Malena publicó una carta más extensa dando detalles de los fuertes síntomas que padece, para alertar sobre la gravedad del virus.

"Sinceramente no la estoy pasando nada bien. No sé bien dónde me lo pude haber contagiado. Sé que no podemos dejar de vivir, no podemos vivir en cuarentena, pero tampoco dejemos de cuidarnos (y a los demás) aunque estemos haciendo una vida más normal. Lamentablemente todavía no nos libramos de este virus y se la pasa muy mal de verdad cuando te agarra así de fuerte, y eso que tengo 23 años sin ninguna enfermedad pre existente. Estoy tirada en una cama sin poder levantarme y caminar porque me baja la presión, me mareo o me canso y tengo fiebre", relató.