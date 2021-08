Tras algunos años lejos de las cámaras, Magalí Mora volvió a aparecer en televisión en el programa de Laurita Fernández, "El Club de las Divorciadas" para hacer pública la dura situación que estaba atravesando con el papá de su bebé, de quien se negó a dar el nombre, ya que no quería hacerse cargo y le había insistido varias veces para que abortara.

A pesar de los reclamos, su ex pareja no apareció por lo que la ex vedette tomó la decisión de hacer público el rostro y los datos del padre de su bebé: "Pensé y pensé, tras miles de mensajes de la gente en los que me preguntaban por qué tapaba el nombre, me di cuenta de que no tengo que proteger a alguien que no se lo merece".

La modelo denunció a su ex novio y papá de su hija por nacer.

"Ahí tienen al monstruo, por si alguna mujer alguna vez se lo cruza: Agustin Cobas. Cuidado, después no se hace cargo de los hijos. Es la persona que me maltrató, humilló, violentó y me extorsionó para que abortara. Ese es su rostro Agustín Cobas. El que no se hace cargo de su hija", aseguró Mora en sus historias de Instagram.

"Es triste como ayer me etiquetaron en un video de él viviendo su vida en la Costa, disfrutando, viviendo su vida y gastando plata. Como si acá no pasara nada. Me cansé de proteger. ¿De proteger qué? Que se sepa su nombre", manifestó la modelo con furia.

El triste descargo de Magalí Mora.

Además, Magalí explicó el motivo de su descargo: "Mi posteo es porque me debe 4 meses de cuota, porque no se dignó ni siquiera a ir al juzgado... que pague la cuota alimentaria de su hija. Es una cuota provisoria de niño por nacer del 10% de su sueldo. Es obligación del progenitor abonarla hasta que la criatura nace y luego se le dará la cuota real 25 o 30% de su sueldo".