Magalí Aciar, formó parte del team de Ricardo Montaner en " La Voz Argentina". Ante los dichos de Jessica Amicucci sobre el supuesto maltrato que recibió, decidió no quedarse callada y manifestar su pensamiento en sus redes sociales. Allí defendió a su amiga Esperanza Careri, con quien la polémica ex participante tuvo una pelea y amparó a la producción.

Hasta el momento, Magalí no quería hablar sobre los inconveniente que sucedieron en el reality, pero la insistencia de sus seguidores la llevo a hacer un descargo. En el mismo, expresa la angustia que sufrió Esperanza por la pelea que tuvo con Jessica y aseguró que la producción es excelente.

.

“Honestamente no me entra en la cabeza cómo puede ser tan mentirosa. Gente, yo soy participante de La Voz Argentina y puedo hablar. Puedo hablar de las excelentes personas que son, tanto los coach, como el jurado, como la producción de Telefe y mis compañeros”, expresó Magalí en su descargo.

Asimismo, le tiro un palito a Jessica advirtiéndole que es una gran artista, pero una mala persona. “Sos excelente cantante, ahora te falta ser buena persona para ser una gran artista”, agregó.

Además hizo referencia a las supuestas denuncias sobre violencia por parte del canal. “Ni dentro ni fuera del Canal existe el maltrato, jamás la maltrataron. Está inconforme consigo misma. El maltrato es un tema gravísimo que afecta a las personas todos los días, no es nomás salir a hacer un vivo diciendo que tu audición fue tan buena que los demás participantes no te queríamos por eso” finalizó la ex participante.