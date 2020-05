Luego de revelar que contrajo coronavirus, Madonna volvió a revolucionar las redes sociales en las útlimas horas con una provocadora foto que desafió la censura de Instagram.

A los 61 años, la reina del pop se muestra más atractiva que nunca y a través de sus publicaciones logra cautivar a sus millones de fanáticos.

Desde el aislamiento social en su residencia de Londres con sus hijos, la artista se mostró muy sensual en una imagen en la que deja ver sus pezones a través de su ropa interior traslúcida. Y como si fuera poco, completó su look con una diminuta tanga negra que levantó la temperatura a través de las pantallas móviles.

Además, se manifestó muy provocadora en la descripción de su posteo: "Mi situación de vestuario actual... Y para aquellos que se sientan ofendidos de alguna manera por esta foto, quiero informarles que me he graduado con éxito de la Universidad Me importa una Mierd.... ¡Gracias por asistir a mi ceremonia de graduación! ¡Clase 2020!".

Madonna comparte su día a día durante la cuarentena.

A los pocos minutos generó gran repercusión entre sus seguidores. Tal es así que su fotografía cosechó más de 900 mil "me gustas" y comentarios entre los que se destacó el mensaje de su colega Katy Perry: "¡Dios mío, me acabo de inscribir en esa universidad!".

