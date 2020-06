Desde hace tiempo que los usuarios de las redes sociales se preguntan si Macarena Rinaldi y Federico Hoppe siguen juntos. Es que la pareja dejó de compartir posteos y así levantaron rumores de separación.

Sin embargo, la bailarina rompió el silencio y se refirió a su supuesta ruptura con el productor de La Flia. A través de sus historias de Instagram, manifestó: "Subimos pocas cosas juntos por decisión de los dos. Estamos bien así, es nuestra forma".

"Muchas veces me preguntan si me separé porque no subo fotos. Mi respuesta es que ese razonamientos es bastante cerrado (y errado)", sostuvo convencida.

Mientras que en otra publicación redobló la apuesta y anunció que le gustaría tener un hijo con Hoppe. "Me encantaría ser madre junto a Fede. Me gustan sus valores y su forma de ser. Creo que haríamos un buen equipo para semejante responsabilidad que es criar un hijo", concluyó.