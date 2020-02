Muchos fueron los rumores que giraron en torno a Luli Salazar en 2019, sobre todo, de un posible reencuentro con Martín Redrado. Incluso se llegó a decir que el economista era el padre de Matilda, la hija de la modelo.

Sin embargo, la propia Luli se encargó de desterrar cualquier versión que la vinculara con Redrado. "Por favor, no me vinculen más con una persona que se portó mal con mi hija!!! Porque cada vez que pasa, se me revuelve el estómago. Ni siquiera pidió disculpas", disparó la rubia en su cuenta de Twitter.

.

Su mensaje fue en respuesta a una nota publicada por la revista Caras donde compartieron imágenes de ellos dos en un restaurante de Puerto Madero celebrando "San Valentín". Postales que reavivaron los rumores de reconciliación.

De todos modos, parece que no hay vuelta atrás, por lo menos, de parte de ella. ¿Y él que dirá?