Hace menos de una semana Luli Fernández fue víctima de un violento robo en su casa y los ladrones amenazaron con llevarse a Indalecio, su hijo de un año. Tras el mal momento, la modelo compartió una foto junto al niño y contó cómo atraviesa este momento.

"No creo que se haya dado cuenta de lo que pasó, pero sin dudas nota lo que me pasa desde que entraron a casa a robarnos. ¿Cómo no va a darse cuenta de eso, si vivió adentro mío 9 meses y aunque no hable se expresa perfecto con solo mirarnos?", empezó su texto en Instagram.

"A veces creo que estoy perfecta y que por suerte no fue tan grave, y a veces tiemblo como una hoja sin entender bien por qué. Me lo permito, lo transito y acepto el proceso de lo que me está pasando. Todo me está costando un poco más", finalizó.