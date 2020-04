Figuras de la farándula argentina se entretienen en sus redes sociales ya que cumplen con la cuarentena preventiva y obligatoria, la cual fue dispuesta por el gobierno nacional para frenar al coronavirus.

Sin embargo, los famosos de Argentina no son los únicos que recurren al mundo digital ya que en otros países también atraviesan la misma situación sanitaria.

En las últimas horas, desde Canadá, Luisana Lopilato y Michael Bublé sorprendieron a sus seguidores de Instagram al realizar un vivo junto a Sebastián Yatra. Más de 15 mil personas se unieron rápidamente y celebraron la iniciativa de la pareja.

Bublé, Lopilato y Yatra charlaron de todo, incluso el cantante colombiano manifestó su admiración por el esposo de la actriz, pero lo más llamativo fue cuando se animaron a hacer un karaoke que incluyó temas como "I am Yours", "Bésame mucho" y "Nothing at all" de Maxi Trusso.

Al terminar, el novio de Tini Stoessel se mostró feliz por haber entonado junto al artista canadiense y escribió en su red social: "Hoy hice karaoke con Michael Bublé. Me voy de Instagram".