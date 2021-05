Luisana Lopilato es una estrella desde que era muy joven. Quizás el primer rol por el que es recordada sea su protagónico en la serie juvenil " Rebelde Way", cuando interpretó a la adolescente millonaria Mía Colucci. Sin renegar de su pasado, se volvió a poner en la piel de aquel recordado personaje y sus fans enloquecieron.

Aunque la ficción, producida por Cris Morena se estrenó en 2002, Luisana mantiene muchos seguidores desde esa época. Por ello, sorprendió al cambiar su peinado para quedar exactamente como en esos años.

.

Más allá de la transformación, vale decir que Lopilato se mantiene muy bien, y por ello casi no hay diferencia entre la Luisana adolescente y la actual.

"El reencuentro de Mía Colucci del 2000 con Mía Colucci de 2021. ¿Qué opinan?", escribió en Instagram Lu junto a dos fotos, una de la promoción del programa de 2002 y otra actual interpretando nuevamente a Mía.

En un video de Youtube mostró el proceso para convertirse en su personaje por un día.

“Fue un personaje que me gustó mucho hacer, fueron mis inicios como actriz. Sé que empecé más chica, pero en Rebelde Way empecé a darme cuenta que actuar era algo que me gustaba y que quería estudiar para hacerlo cada vez mejor", comenzó diciendo.

"Me emociono porque hoy estamos en 2021, tengo 34 años, 3 hijos y me hiciste volver a cuando tenía 15″, se la escucha decir en el clip al estilista que cambió su look.

Luego, se puso a bailar al ritmo de "Bonita de más", una de las canciones que cantaba con el grupo Erreway, surgido del mismo programa.

¡Mirá el video!