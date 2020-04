Tras la viralización de un video de Michael Bublé en el que empuja y zamarrea a Luisana Lopilato, la actriz decidió compartir un extenso descargo en sus redes sociales para hablar del gesto de su marido.

Casada de que lo tilden de "maltratador" y "machista" al cantante canadiense, la ex "Casados con Hijos" manifestó: "¡Es increíble cómo son algunos seres humanos mientras que atravesamos esta pandemia y vivimos momentos de encierro, angustia, miedo, soledad e incertidumbres de todo tipo!".

"Nosotros todos los días salimos con mi marido a hacer vivos para llevarles un poco de alegría, entretenimiento, añoranzas y tenemos que soportar, escuchar y ver lo que publican personas malintencionadas que salen a hablar cualquier cosa y sin conocer nada de nuestra familia", continuó la madre de Noah, Elías y Vida.

La actriz defendió a sus marido tras las acusaciones que recibió en las redes.

"Después de todo el dolor que pasamos con Mike quiero que sepan que no tengo dudas quién es mi esposo y lo volvería a elegirlo una y mil veces más. ¡No es justo! Esta persona está haciendo daño y aprovechándose de esta pandemia donde la gente está sufriendo, muriendo y encerrada para tener fama y más seguidores. Está diciendo mentiras que no voy a permitir porque le falta el respeto a mi familia, así que les pido a ustedes que tanto confían en mí desde hace años que no lo permitan tampoco", sostuvo Lopilato.

"Quiero que sepan que no tengo dudas quién es mi esposo y lo volvería a elegirlo una y mil veces más".

"Sin más que decir y haciendo lo que creo correcto cuando se meten con mi familia, dejo para Dios las consecuencias. El mundo necesita en estos momentos más que nunca 'amor, esperanza, valores, unidad y solidaridad', no este tipo de personas", cerró Luisana.

El descargo de Daniela Lopilato

Por su parte, la actriz comentó la publicación de su hermana y defendió a su cuñado. Al respecto advirtió: "¡Por si no queda claro! La verdad que hay gente que parece que no le gusta ver a familias felices. ¿Por qué no pueden verse a sí mismos y contar sus propias miserias puertas para adentro?".

"Y ahora que tienen tiempo en vez de hacer eso, se fijan en ustedes que lo único que hacen es compartir entretenimiento y hacer de esto que vivimos más llevadero. ¿Qué les pasa a todos? Realmente les está afectando el aislamiento que asumen cosas que no son?", continuó.

"Los que quieran seguir diciendo y pensando estupideces que lo hagan. Mientras ustedes sigan brillando y haciendo felices a las personas que se lo merecen", concluyó.