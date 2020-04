En las últimas horas circularon por las redes sociales diferentes videos que muestran a Michel Bublé en una postura llamativa frente a su esposa, Luisana Lopilato. En seguida, los fanáticos de la actriz encendieron las alarmas ante la posibilidad de que ésta estuviera sufriendo violencia de género.

Las imágenes mostraban distintas situaciones en las que el cantante forcejeaba con su pareja. Además los usuarios recordaron declaraciones de ambos que podrían interpretarse en tonos machistas como "voy a matarte", según declaró él una vez o cuando la ex "Casados con Hijos" manifestó con una revista: "Si fuera por él debería usar tacos todo el día".

El gesto de Bublé fue muy criticado.

En un principio, la artista se molestó con las versiones que calificaban a su esposo como "machista" y "violento", pero luego compartió unas palabras en la que agradece la preocupación de sus admiradores.

Mientras Luisana cumple con la cuarentena en una mansión en Vancouver junto a su familia, publicó un video en Instagram donde se declara "orgullosa de ser argentina" y se muestra sorprendida por "el nivel de concientización de los seguidores" sobre la violencia de género.

"Sus mensajes me demuestran una vez más el amor que me tienen y que nos tienen. Así que gracias, pero este no es mi caso", aclaró para tranquilizar a sus fanáticos tras realizar un nuevo vivo en Instagram con su esposo. Luisana es una de las personalidades más queridas de la farándula argentina, es por eso que mucho usuarios la apoyaron y defendieron.