Luisana Lopilato vive un grato momento desde lo personal ya que anunció junto a Michael Bublé su cuarto embarazo. Los rumores crecieron de gran manera al observar los adelantos del nuevo video del cantante, lo que decantó en la confirmación de la pareja de la noticia de que llegará un nuevo integrante a la familia.

Se trata de "I'll Never Not Love You", la nueva canción que tiene su clip con el matrimonio como protagonista. Sin embargo, además de su pancita de embazarada, lo que despertó la atención en las redes sociales es la cantidad de referencia a películas y otros materiales audiovisuales que tiene el lanzamiento.

Recreaciones de Lopilato y Bublé de “Casa Blanca”, “Diario de una Pasión”, “Titanic” y “Resplandor de una mente sin recuerdos" son algunas de las cosas que se pueden ver en el video. Además, en Twitter se viralizó una comparación con uno de los clips más exitosos de Taylor Swift.

"Luisana Lopilato haciendo de Taylor en el nuevo video de Michael Bublé", escribió una usuaria con cuatro imágenes en el que mostraba los paralelismos. El material original es "All Too Well: The Short Film", lanzado hace pocos meses y que tuvo mucho éxito con sus reproducciones.

La comparación de los dos videos.

Es probable que la actriz sea fan de la cantante y encontraron la manera de homenajearla. Lo cierto es que la familia está más que feliz por la llegada de un cuarto hijo por lo que se llevaron muchas felicitaciones con el anucnio hecho en redes sociales.