Desde que blanqueó su vínculo amoroso con Luciano Castro, Flor Vigna muestra todo lo que hace con él. A través de sus redes sociales, comparte sus experiencias con el actor y divierte a sus más de cinco millones de seguidores con su extrañas ocurrencias, como esta vez que dejó en sus manos su cambio de look.

"Salió ese pelito azul, @castrolucianook", indicó la intérprete de "Uy!" desde su posteo de Instagram que impactó a todos sus fanáticos ya que, además de su radical cambio de imagen, dejó al ex de Sabrina Rojas como el responsable del destino de su cabellera rubia.

"Este es el antes del peluquero Castro", introdujo la ex "Combate" en su video al presentar a su novio a quien lo acompañaba la cita inscripta de "cara de peluquero seguro y profesional".

.

En los casi dos minutos de grabación, se ve el proceso de cómo cambió su pelo de color de forma casera. Incluso utilizaron una bolsa de residuo negra. "En treinta minutos me la tengo que sacar sino se me cae el pelo", bromeó la actriz.

"Es muy graciosa. Y así estuvo todo el verano. Seis meses estuvo así", expresó Castro. "Como no me gustó el pelo azul, me dejé la bolsa", respondió ella entre risas.

Finalizado el tiempo de espera, Flor se secó el cabello y mostró el resultado: "Bueno, así quedó mi pelito".

¡Mirá el video de Flor Vigna y Luciano Castro!