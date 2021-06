La relación que mantuvieron Luciana Salazar y Martín Redrado se ha destacado por las idas y vueltas que tuvieron. Esta vez ha sido la modelo quien volvió a referirse acerca del noviazgo y no tuvo buenas palabras para su ex.

A través de sus historias de Instagram, respondió muchas preguntas por parte de sus seguidores y algunas de ellos se refirieron al político. Una de las declaraciones más sorpresivas que tuvo fue sobre la fidelidad que mantuvo durante la pareja: “Muchas veces le fui infiel, costó llantos de él, pero me las perdonó”.

Luciana Salazar sorprendió a sus seguidores con la revelación.

.

Lo cierto es que Luciana no finalizó allí y no se contuvo de responder otros cuestionamientos con respecto a Redrado. “Hace tiempo que no, por eso le fui muy clara cuando él insistió tanto esta última vez por volver y yo le fui sincera y le dije que no estaba enamorada y eso le generó inseguridad”, respondió a la pregunta acerca de si aún estaba enamorada de su ex.

La modeló utilizó sus historias de Instagram para referirse a su ex.

Por último, aclaró que Redrada no está en contacto con Matilda, la hija que ambos tuvieron en 2017, a raíz de que “se portó pésimo con ella” y “jugó con los sentimientos de una menor”. La caja de preguntas en sus historias de Instagram le funcionó como micrófono para volver a enviarle dardos a su ex pareja.