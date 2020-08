En la noche del lunes, Eduardo Duhalde impactó con fuertes declaraciones sobre el futuro del país. El expresidente puso en duda las elecciones legislativas del próximo año y afirmó que el militarismo se pondrá nuevamente en pie.

"¿Hay elecciones? Tenemos un récord que ahí primero estamos nosotros. La gente que no sabe, no lee o se olvida, entre el ´30 al ’83 hubo catorce dictaduras militares. El que ignore hoy que el militarismo se pone de nuevo de pie en América, es porque no conoce y no sabe lo que pasa en Brasil, o en Bolivia, Venezuela o en Chile (…). Entonces, no va haber elecciones porque no se puede seguir así", manifestó el político de 78 años en " Animales Sueltos".

Y agregó firme: " Argentina es la que más golpes de Estado tuvo y por algo los tuvo. ¿Sabés cuál es la entidad que tiene más aprecio en la gente? Los militares. Por culpa nuestra, no por el que se fue ni por el otro. Por todos nosotros. Porque no entendemos que los Gobiernos tienen que juntarse, hacer grandes coaliciones. A mi me ha tocado hacerlas dos veces. Se llamaba co-gobierno, gobernar juntos".

Para cerrar su exposición, Duhalde afirmó: "Es muy visible que en Latinoamérica los militares están avanzando de una manera increíble. Chile, por ejemplo. Están avanzando contra las cuerdas no sabemos con quién. Con las redes y con los movimientos sociales. ¿Qué queda ahí? Los carabineros y el ejército. ¿Y en Bolivia? Contame algo de Venezuela".

.

Las palabras del exmandatario dieron que hablar y despertaron el enojo de algunas personas, como por ejemplo Luciana Salazar. La mediática expresó un contundente descargo a través de su cuenta de Twitter y se mostró en contra a los dichos de Duhalde.

"Las declaraciones de Duhalde son gravísimas e irresponsables. Cómo puede un ex presidente hablar con tanta ligereza de una guerra civil, un golpe militar y poner en dudas las próximas elecciones. Si hay un tema que no genera grietas en nuestro país es la democracia. Innegociable", expresó.