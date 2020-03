"Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera", reza el conocido refrán, pero en la familia Salazar no se cumple del todo. Hace varios meses que Luciana y su hermana Camila están enemistadas.

Todo comenzó cuando la modelo no invitó a la actriz al cumpleaños de su hija Matilda. En la celebración de la pequeña de dos años asistieron personalidades como Marcelo Polino, Evangelina Salazar, Agustina Casanova, Flavio Mendoza y Ana Rosenfeld, pero la ausencia de la joven llamó la atención.

Tiempo después, la ex "Patito Feo" reclamó: "Luciana me desinvitó. Jamás no iría al cumple de mi sobrina. No hay nada que ocultar, al menos de mi lado (sic)", y con el correr de las semanas nuevos roces comenzaron a aparecer.

Cuando Ángel de Brito compartió una foto de Luli con Sol Pérez bajo la descripción de "qué cumbre esa, ¡eh!", la menor de las Salazar respondió desafiante: "En vez de subestimar a @lulipop07 y @SolPerez con tu comentario machista ¿por qué no te preguntás qué aporte bueno brindas vos a la TV argentina?", pero a la modelo no le gustó.

"A mi no me arrobes, Camila. Si tenes algún problema con Ángel, arreglátelas vos. Yo con Ángel tengo la mejor", fue la reacción contra su hermana. Sin embargo, en Twitter la joven compartió una foto que evidencia que las Salazar intenten reflotar su vínculo.

Camila subió una imagen de su sobrina que demuestra la buena relación que mantiene con la pequeña y que Luciana no pone impedimentos para su encuentro. "¿Te puedo clonar?", preguntó de forma irónica para describir la fotografía que refleja toda la ternura de la pequeña.

Horas después, en Instagram también publicó una historia que muestra a la niña jugando con un auto en el parque y sobre el fondo de la imagen se percibe la lujosa casita de juguete que Luciana le regaló a su hija para el cumpleaños, por lo que las hermanas se habrían reencontrado.

Matilda tiene dos años.