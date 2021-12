Luciana Salazar y Martín Redrado se separaron hace varios años, pero tuvieron muchas idas y vueltas en el medio. Además de los juicios y compensaciones económicas, así como también la teoría de que Matilda, la hija de la modelo, es también la heredera del economista.

En está ocasión, la modelo compartió a través de sus redes sociales una disculpa por parte de su ex pareja. Dicho escrito debería haber sido publicado en su Instagram, pero no cumplió con lo pactado. Allí se leé que el economista se retracta de todos sus dichos y también se puede ver su firma y aclaración.

.

La ex participante de "ShowMatch: La Academia" se mostró más que enojada en sus historias de Instagram y escribió: "Las disculpas de Martín Redrado, que se comprometió a publicarla en sus redes sociales. Firmadas de puño y letra por él".

Pero la modelo, siguió escribiendo y finalizó su descargo diciendo: "Mentile a los medios, a la Justicia no vas a poder". Su enojo se debe a que, días atrás, en el programa "Intrusos", habían informado que Redrado quería revincularse con la hija de la modelo y ella no quería.

Luciana Salazar y Martín Redrado cuando eran pareja.

El economista no habló publicamente pero si respondió una consulta de Lio Pecoraro en una conversación entre ambos. "Me dijo que ese acuerdo es un borrador que aún debe corregirse en algunos puntos. Lo que no me contestó aún si esa es o no su firma", escribió el conductor de "El Run Run del Espectáculo" en Crónica HD.

