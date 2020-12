Tras la confirmación de la ruptura de Martín Redrado con María Luján Lulú Sanguinetti en la noche del miércoles, Luciana Salazar estalló de furia y realizó un duro descargo en el que reveló las supuestas razones de la separación.

"No está separado porque querían vivir juntos. Él se separó de su ex novia por mí, se lava las manos y no quiere decir la verdad", aseguró en "Polémica en el Bar". Incluso agregó: "Dijeron algo en un portal que me deja mal parada como mujer y Luciana no miente. No me gusta que me pongan en un lugar que no quiero estar".

La modelo hacía referencia a un artículo del portal Paparazzi que confirmó la separación del ex presidente del Banco Central. Si bien Redrado no salió a responder la versión de Luli, el sitio Teleshow habló con personas cercanas a su círculo que ratificaron su alejamiento de Sanguinetti.

En medio del escándalo y para sostener su postura, la panelista volvió a referirse al tema en sus redes sociales y expuso a su ex tras compartir la publicación del mail íntimo que recibió de su parte para reconquistarla.

El email con fecha de envío de este martes decía: "Hola Luli, ya está reservado el Trump. Me encantaría que cenemos la noche de Reyes". En ese sentido, la mamá de Matilda manifestó indignada: "Cuando no podés hacerte cargo públicamente y mandás fuentes (que sos vos) para decir cosas que no te atreves".

Y cerró furiosa: "Tu reconquista. Alguna vez en tu vida deberías hacerte cargo de las cosas". Además para no dejar dudas de a quién se refería el mensaje etiquetó a Redrado en la captura de pantalla que subió.