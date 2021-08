En " ShowMatch: La Academia" intentan captar la atención de nuevo público con colaboraciones de artistas y famosos de otros ámbitos. Ahora, una posible inclusión sería la de Coscu, el streamer más popular del país, que desde hace semanas está en boca de todos por su amistad con Messi. Quién lo convocó informalmente en las redes fue Luciana Salazar, invitación que él respondió afectuosamente.

Tras la aparición de personajes populares de la farándula, como L-Gante, que cantó en vivo, y Mariano Martínez, que bailó en la Salsa de a tres con la misma Luciana, el ciclo de Marcelo Tinelli quiere ampliar sus horizontes. Por ello, Marcelo hizo su primer stream en la plataforma Twich para darse a conocer en un ámbito diferente.

Horas después, Martín Perez Disalvo, conocido como Coscu, escribió en Twitter un comentario al respecto, ya que muchos seguidores le pedían su opinión sobre la llegada del conductor a la plataforma.

Siendo una voz autorizada para hablar del tema, cuando muchos fanáticos esperaban que le tire mala onda a Tinelli, Martín hizo todo lo contrario: "Hoy me entere lo de Tinelli en twitch y quiero escribir algo: Creo que el 90% de los streamers no quieren ir a la tele o a Tinelli, pero que el venga a twitch es un avance para todos. Por cosas como esta, cada vez es mas claro como las nuevas generaciones cambiaron el juego".

"Por mi parte, no voy a mentirles, la tele me parece nefasta por donde la mires, excepto Animal Planet", prosiguió.

Y opinó que el arribo del Cuervo a Twich es un reconocimiento al trabajo de muchos: "Pero de verdad siento que para todos los que estamos luchándola con la camarita desde casa desde hace tanto tiempo, es sumamente reconfortante saber que ahora hasta el mas grande de la tele, (que ahora esta medio muerto) esta recurriendo a alternativas para conectar con nuevas audiencias".

Pero más allá de su reflexión, Salazar apareció para citar el mensaje en el que Coscu mencionaba que no participaría nunca de un programa televisivo. "¿Nunca vendrias a la TV? ¿Ni aunque yo te invitara a bailar?".

Y el joven sorprendió con su respuesta a la modelo: "Con vos a todos lados", escribió junto a un video de Messi saludando una cámara.

Ante la cariñora respuesta, Luli redobló la apuesta con un corazón y una carita sonriente.

Pero el comentario de Coscu no pasó desapercibido y uno de sus seguidores se enojó: "Con ustedes el streamer menos traidor. ¿Qué paso papá? ¿Apareció una linda e inteligente y ya te bajás los lompa para el bailando?".

Ante ello, Disalvo se atajó: "¿En serio creés que me vas a ver bailando?", a lo que Salazar volvió a avanzar: "¡¡Espero que si!! Porque yo me lo tomé muy a pecho lo que me pusiste".