En el marco de su batalla legal con Martín Redrado, Luciana Salazar se vio envuelta en otro escándalo cuando se dio cuenta que usaron la imagen de su hija Matilda para estafar a un hombre a través de las redes sociales.

Todo comenzó cuando la ex participante de "ShowMatch: La Academia" asimiló que una cuenta de fans de su hija, que contaba con más de 100 mil seguidores, había borrado todas las fotografías de la pequeña, por lo que optó preguntarle: “¿Qué pasó? ¿Dejaste de ser del fans club de mi hija y te quedaste con sus seguidores?”.

La respuesta la sorprendió ya que Salazar explicó que la cuenta había sido vendida a un hombre de la localidad de Lincoln por una gran cantidad de dinero en dólares. Este usuario aclaró que no sabía a quién pertenecía el perfil y le pidió disculpas por el disgusto.

“Estafan a la gente y usan a mi hija para ganar seguidores y después hacen negocios vendiéndolas. Ayer una persona me confesó de buena fe que le habían vendido una cuenta de Instagram con más de 100 mil seguidores y que no sabía que esa cuenta era de un club de fans que le habían hecho a mi hija con un montón de imágenes y videos dedicados a ella”, explicó la modelo a través de sus redes sociales.

Sin embargo, todo el disgusto tuvo un final feliz ya que el usaurio que compró la cuenta tuvo un emocionante accionar: “Hoy me entero que volvió a poner las fotos de mi hija y me ofrece quedarme con la cuenta. Un acto de honestidad que valoro muchísimo. Lo cuento porque me parece lindo compartir este gesto tan poco visto últimamente. Gracias de corazón”.

Las furiosas stories de Luciana Salazar al denunciar una estafa con la imagen de su hija Matilda.

