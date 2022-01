Luciana Salazar está viviendo unos días intensos. Desde que una usuario de Twitter acusara a la modelo de teñirle el pelo a su hija Matilda, ella salió a defenderse de los ataques, además de aclarar que ella no le hace nada en el cabello a su niña.

A pesar de las múltiples explicaciones que dio, se cansó de seguir recibiendo comentarios negativos e inició acciones legales contra los medios que publicaron la noticia y las cuentas de la red social del pajarito que siguieron hablando del tema.

"No voy a permitir que me ataquen y mucho menos a mi hija. Las redes sociales tienen que ser un espacio de libre expresión, respetando al otro y no una cloaca de odio", comenzó escribiendo la expareja de Martín Redrado. Luego de un extenso descargo que hizo, mostró fotos de la demanda que inició.

Allí se lee que la medida cautelar será también hacia Google y Twitter para que elimine de los resultados de las búsquedas todas las noticias que atenten contra ella y su hija. Además, enfatizó que Matilda es una menor de edad y hay que cuidarla.

Luciana Salazar junto a su hija, Matilda.

Por el momento, se desconoce cómo seguirá el accionar legal de todas las personas que fueron denunciadas, pero la rubia se mostró más enojada que nunca.

¡Mirá las fotos de la denuncia que hizo Luciana Salazar!

El descargo de Luciana Salazar a través de sus redes sociales.

La medida cautelar iniciada por Luciana Salazar.

La medida cautelar iniciada por Luciana Salazar.