Luego de confirmar en marzo su reconciliación con Martín Redrado, Luciana Salazar estalló de furia luego de que circularan fotos del economista con otra mujer en Estados Unidos y disparó sin piedad.

La imagen la difundió Ángel de Brito en su cuenta de Twitter y la modelo no tardó en responder: "Miralo, vos jugando con las mujeres y apretándome a la vez". "Lo mejor que me pudo haber pasado para sacarme de encima a semejante lacra de persona para siempre. Lo imperdonable es que manipuló a una menor. Juega con las mujeres de todas las edades. Este tipo no vale ni una lágrima. Hay testigos de todo", manifestó también.

Luego, Tomás Redrado, el hijo del economista, se comunicó con "El run run del espectáculo" por Crónica HD y desmintió las versiones de Salazar. "Nada que ver, ellos nunca volvieron", declaró en un mensaje que le envió a la panelista Lucía Miranda.

Enterada de las declaraciones del joven, Luli estalló de furia y salió al cruce a través de sus historias de Instagram donde compartió capturas de pantalla de viejos intercambios con él: "La verdad libera y las pruebas ratifican".

La ex panelista de "Polémica en el Bar" mostró conversaciones con Tomás que datan del 26 de noviembre del 2016 y manifestó: "¿Te acordás allá por esos tiempos cuando me decías esto de tu padre? ¡Lo tratabas de loco! A las pruebas me remito".

En la conversación se pueden leer los mensajes del joven que dice: "Ves Luli que en el fondo te entiendo y me acerqué a vos. Sos una pobre víctima igual que yo de la locura absoluta. POR FAVOR NO SE LO PASES NI LE COMENTES porque será peor".

Además mostró chats más actuales, del 2 y el 5 de marzo, que Tomás dice: "Perdón, pero era la última comida y es la última comida familiar". Mientras que Salazar responde: "Yo no llamo para molestar, tuve una urgencia".

"Ya sé, pero él se levanta de la mesa", cuenta Tomás y ella cierra: "Es que era un tema sensible y necesitaba una ayuda urgente". Luego el hijo de Redrado le envía el link de una noticia que habla de la reconciliación y asegura: "Que pelotu...".

Para terminar su descargo, Luciana manifestó: "El hijo de Redrado me desmiente y sabía de mi vínculo con el padre y encima lo trata de pelotudo también cuando sale la noticia".

Mirá el descargo de Luciana Salazar contra el hijo de Martín Redrado

Luciana Salazar apuntó contra el hijo de Martín Redrado

Compartió capturas de pantalla