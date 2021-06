El jueves por la noche, Luli Salazar emocionó a todos en la pista de "Showmatch: La Academia" al presentar a su hija Matilda, a quien tuvo hace casi 3 años gracias a la subrogación de vientre en Estados Unidos.

La pequeña emocionó a los televidentes y a todos en el piso. Sin embargo, el viernes se terminó la dulzura y Luli lanzó una tremenda acusación en contra de Cinthia Fernández, con quien está todo mal debido a su extraña relación con su ex Martín Baclini.

La mediática subió a Twitter una foto de una publicación de Instagram de Ángel de Brito junto a Matilda, donde se ve un supuesto comentario de la panelista de "Los Ángeles de la mañana": "Alta compra".

"A lo más bajo que puede caer una mujer!!! Y después lo borra. Ella se define solita, metiéndose como siempre con una menor. El resentimiento uno de los peores sentimientos del ser humano", escribió Salazar.

Luego de leer lo sucedido, Cinthia utilizó su cuenta de Twitter para desmentir rotundamente lo ocurrido y aseguró que se trataba de una imagen falsa.

"Perdón acabo de ver lo de alta compra. Jamás jamás borre nada y jamás puse eso. Me extraña sabiendo la madre q soy esa mierda la señal esta mina q está mal de la cabeza jamás puse eso jamás . Y me hago cargo jamás . Solo puse corazón jamás loco", disparó la bailarina.

Y detalló: "Esto no es verdad esto no lo puse. Está muy mal de la cabeza esta mujer. Que me demande y pongo a disposición mis redes para q las investiguen. Jamás saldría de mi ese comentario! NO BORRÉ NADA ESTO ES MENTIRA".

Luego mostró lo sencillo que es editar una imagen y hasta lo probó cambiando un comentario de Ángel de Brito: "Por ej lo acabo de editar yo misma! En un comentario de @AngeldebritoOk en la misma foto. Si se fijan en las respuestas si hubiera escrito algo así lo hubiera borrado me hubieran puteado en el comentario del corazón. Agarraron ese comentario mío y editaron".

"Lo puedo hacer así con todos los comentarios es editado. Jamás Ángel escribió esto! Lo mismo jamás puse eso yo. Lo puse a Ángel de ejemplo porque es obvio que él no diría algo así. Dejen de ensuciar. No borre nada. Y no metan a bbs en el medio", concluyó.

